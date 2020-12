Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche la Lotteria Italia risente della crisi causata dall’epidemia di Covid-19. Per l’edizione 2020, infatti, sono stati acquistati finora solo 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Stando ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, infatti, si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni, con un incasso pari a circa 23,5 milioni di euro. Lo scorso anno i biglietti venduti erano stati 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro. In palio ci sono come sempre diversi premi, tra cui il primo da 5 milioni di euro: il vincitore sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche larisente della crisi causata dall’epidemia di Covid-19. Per l’edizione 2020, infatti,stati acquistati finora solo 4,7dicon un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Stando ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, infatti, si tratterebbe di unche non si registrava da 40 anni, con un incasso pari a circa 23,5di. Lo scorso anno ivenduti erano stati 6,7, per un incasso di 34di. Incicome sempre diversi premi, tra cui il primo da 5di: il vincitore sarà ...

Primaonline : Crollo storico per Lotteria Italia, venduti il 30% in meno di biglietti rispetto al 2019. Mai così male da 40 anni… - FQMagazineit : Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro - clikservernet : Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro - Noovyis : (Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro) Playhitmus… - Italia_Notizie : Lotteria scontrini rinviata a febbraio, più tempo per aggiornare i registratori di cassa -