Lotteria degli scontrini, verso rinvio almeno all'1 febbraio. "Necessario per consentire l'aggiornamento dei registratori di cassa" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo gli appelli degli esercenti, il governo ha inserito in extremis nel decreto Milleproroghe un ennesimo rinvio della Lotteria degli scontrini antievasione. Stavolta però lo slittamento, che non era previsto nelle bozze del decreto e ci è entrato solo durante il consiglio dei ministri del 23 dicembre, dovrebbe essere solo di un mese: si va quindi all'1 febbraio. Ma il provvedimento non è ancora in Gazzetta ufficiale e non è escluso che la scadenza possa essere prorogata ulteriormente, all'1 marzo. Lega e Fratelli d'Italia continuano a contestare il provvedimento sollevando problemi di privacy, ma il Garante per la protezione dei dati personali ha vagliato e approvato la procedura che prevede la creazione di un codice Lotteria non ...

