Lotteria degli scontrini | il Saronnese chiede bonus per i commercianti

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Distretto del commercio delpotrebbe stanziareagli esercenti e artigiani che devono sostenere le spese per adeguare i registratori di cassa alla. Si parla di una spesa di 100 euro più Iva, ma pare che il 50% non sia ancora in grado di emettere i nuoviperché i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.