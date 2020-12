Lombardia, Vieri testimonial contro il Coronavirus: 'Siate negativi' (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO - " Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole. Siate negativi . È il mio augurio per voi". In un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO - " Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole.. È il mio augurio per voi". In un ...

