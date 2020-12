Lo vediamo spesso a FORUM, ma ecco cosa sappiamo di Gianfranco D’Aietti, giudice del noto tribunale televisivo. (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da qualche anno ha fatto il suo ingresso nel popolare programma delle reti Mediaset, il giudice Gianfranco D’Aietti. D’Aietti è entrato a far pare della famiglia di FORUM dopo la sospensione del giudice Francesco Foti, che adesso per la gioia di molti telespettatori è però tornato. FORUM, è uno dei programmi più longevi della tv, dal 1985 fa compagnia ogni giorno a milioni di telespettatori sulle reti Mediaset, Nel tribunale televisivo vengono affrontate alcune diatribe tra due o più contendenti sotto l’inequivocabile valutazione di un giudice e alla presenza di tutto il pubblico italiano. Foto: Facebook/FORUM Ma chi è Francesco D’Aietti? D’Aietti è un ... Leggi su virali.video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da qualche anno ha fatto il suo ingresso nel popolare programma delle reti Mediaset, ilè entrato a far pare della famiglia didopo la sospensione delFrancesco Foti, che adesso per la gioia di molti telespettatori è però tornato., è uno dei programmi più longevi della tv, dal 1985 fa compagnia ogni giorno a milioni di telespettatori sulle reti Mediaset, Nelvengono affrontate alcune diatribe tra due o più contendenti sotto l’inequivocabile valutazione di une alla presenza di tutto il pubblico italiano. Foto: Facebook/Ma chi è Francescoè un ...

AscoltaEMedita : nell'incoscienza del loro essere creature. Il Signore apre per tutti noi una via di grazia, che noi spesso non vedi… - Sonoiolamiari : P.s. Non è vero Caro giuliano volevo dirti che mi manchi molto, penso spesso a te e rileggo la tua lettera tutte l… - 2849Dama : RT @tgjwsite: A volte ci riconosciamo in qualcuno per come noi ci vediamo, spesso inconsapevoli di come in realtà siamo. ©Daniela Codenott… - tgjwsite : A volte ci riconosciamo in qualcuno per come noi ci vediamo, spesso inconsapevoli di come in realtà siamo. ©Daniel… - hissmile13 : Le ferie con @valerioj000 Il mio capo che si convince a farmi il contratto (vediamo se si concretizza) Cominciare… -

Ultime Notizie dalla rete : vediamo spesso “Gli studenti vogliono parlarmi, ma a scuola non ci vediamo più Il Fatto Quotidiano