Lo strano caso dell'urologo candidato allo Strega (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una tonaca da comboniano combattente, un camice da medico, in mezzo un'indagine sul sacro che nemmeno Ignazio Silone ai tempi dell'Avventura di un povero cristiano. E' questo, in sintesi, il fenomeno letterario del momento. Trattasi d'un romanzone dalla scrittura antica e poderosa, Odiodio (quasi un palindromo in una sciarada, La Nave di Teseo, pp 450, euro 20) che sta scalando le classifiche raccontando la storia di Faustino, ragazzino comasco con forte interesse per la botanica, l'Inter e l'eco delle parole appena scoperte; il quale diventa il perno di una doppia conversione. E' la storia di una vocazione missionaria (“Dio, Lui mica mi ha detto nulla, mi ha chiamato e poi se n'e stato in silenzio”); di un dialogo contrastato con l'Onnipotente; di viaggi africani e francesi per ritornare all'armonia del paesello; dello spretarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una tonaca da comboniano combattente, un camice da medico, in mezzo un'indagine sul sacro che nemmeno Ignazio Silone ai tempi'Avventura di un povero cristiano. E' questo, in sintesi, il fenomeno letterario del momento. Trattasi d'un romanzone dalla scrittura antica e poderosa, Odiodio (quasi un palindromo in una sciarada, La Nave di Teseo, pp 450, euro 20) che sta scalando le classifiche raccontando la storia di Faustino, ragazzino comasco con forte interesse per la botanica, l'Inter e l'ecoe parole appena scoperte; il quale diventa il perno di una doppia conversione. E' la storia di una vocazione missionaria (“Dio, Lui mica mi ha detto nulla, mi ha chiamato e poi se n'e stato in silenzio”); di un dialogo contrastato con l'Onnipotente; di viaggi africani e francesi per ritornare all'armonia del paesello;o spretarsi ...

disinformatico : Lo strano caso di Susanna Gallesi, la medium “certificata dall'Università di Pavia” secondo @pomeriggio5… - AntonioGraziani : RT @Affaritaliani: LEGGI ?? Lo strano caso del farmaco salvavita anti #COVID19 di Latina che gli italiani non possono usare ma che finisce a… - maurogab1 : RT @MoniaProvvedi: Avete fatto caso che nella pubblicità di 'Save the children' chiedono aiuto per salvare vite dalla polmonite (coronaviru… - IsabellaDaragon : RT @MoniaProvvedi: Avete fatto caso che nella pubblicità di 'Save the children' chiedono aiuto per salvare vite dalla polmonite (coronaviru… - GRETA1SGARBO : RT @MoniaProvvedi: Avete fatto caso che nella pubblicità di 'Save the children' chiedono aiuto per salvare vite dalla polmonite (coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Inter: da Lukaku a Barella, gli stacanovisti di Conte. Lo strano caso Eriksen: primo per partite giocate, ma... Calciomercato.com Lo yoga per iniziare al meglio la giornata: tutti i benefici

Quali sono i benefici dello yoga svolto al mattino? Scopriamo insieme esercizi e modalità per sentirci meglio.

Rum: cresce il consumo casalingo e quello luxury da collezione. Vendite nella Gdo a +13,2%

La crescita a doppia cifra è stata registrata a ottobre nella grande distribuzione. Ma salgono anche le quotazioni delle bottiglie speciali come quelle appena lanciate da Campari in edizione limitata ...

Quali sono i benefici dello yoga svolto al mattino? Scopriamo insieme esercizi e modalità per sentirci meglio.La crescita a doppia cifra è stata registrata a ottobre nella grande distribuzione. Ma salgono anche le quotazioni delle bottiglie speciali come quelle appena lanciate da Campari in edizione limitata ...