Liverpool | pronto il rinnovo ma Wijnaldum prende tempo

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Molti dubbi sul futuro per Georginio: continuare alo provare una nuova esperienza? Il centrocampista 30enne è infatti in scadenza di contratto e il club inglese vorrebbe rinnovarlo. L’offerta però non ha convinto del tutto il giocatore, che, secondo quanto riportato dal Guardian, avrebbe chiesto al club ancora un po’ diperre una decisione definitiva. La proposta per il prolungamento è pronta dall’inizio di dicembre, masta valutando anche altre offerte. Il calciatore è infatti corteggiato dal Barcellona dalla scorsa estate e si stando qualche giorno, impegnandosi però a comunicare ai Reds la decisione prima di trattare con qualsiasi altro club qualora decidesse di andarsene. Grande correttezza dunque di, che ...