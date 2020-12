LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: gara rinviata a domani, troppa neve! Discesa il 30 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 10.37 Gareggiare oggi era francamente impossibile…Queste le condizioni della Stelvio in tempo reale. 10.35 A causa di neve e nebbia, oggi il SuperG non si potrà disputare. E’ stato rinviato a domani e si svolgerà sempre alle 11.30. La Discesa libera scala invece a mercoledì 30 dicembre. 10.34 OGGI IL SuperG DI Bormio NON SI FARA’! 9.25 Non migliora la situazione a Bormio, è proprio una tormenta di neve! 8.55 Una decisione della giuria è attesa intorno alle 10.30. Francamente sembra quasi impossibile che oggi si possa gareggiare…Sarà comunque impegnativo ripulire la ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00 10.37 Gareggiare oggi era francamente impossibile…Queste le condizioni della Stelvio in tempo reale. 10.35 A causa di neve e nebbia, oggi ilnon si potrà disputare. E’ stato rinviato ae si svolgerà sempre alle 11.30. Lalibera scala invece a mercoledì 30. 10.34 OGGI ILDINON SI FARA’! 9.25 Non migliora la situazione a, è proprio una tormenta di8.55 Una decisione della giuria è attesa intorno alle 10.30. Francamente sembra quasi impossibile che oggi si possa gareggiare…Sarà comunque impegnativo ripulire la ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Semmering in DIRETTA: pettorale n.3 per Bassino n.4 per Brignone - #alpino #Gigante… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Semmering 2020 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: tormenta di neve, decisione alle 10.30 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Scatta il gigante femminile di Semmering. Bassino e Brignone cercano di sfatare il tabù della locali… - pupilupi1 : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci -