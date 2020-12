LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: seconda manche cancellata per il vento, domani il recupero? Bassino era seconda (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CANCELLAZIONE DELLA seconda manche DEL Gigante FEMMINILE 13.45 ATTENZIONE! La giuria ha comunicato che entro le 17 deciderà se finire la seconda manche domattina. Confermato invece lo slalom del pomeriggio agli orari originari. 13.43 Congelata, ovviamente, anche la classifica generale: 1 VLHOVA Petra SVK 465 2 GISIN Michelle SUI 3273 Bassino Marta ITA 3234 BRIGNONE Federica ITA 3085 GOGGIA Sofia ITA 302 6 SHIFFRIN Mikaela USA 275 7 SUTER Corinne SUI 271 8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 258 9 LIENSBERGER Katharina AUT 220 10 LEDECKA Ester CZE 187 13.38 Ovviamente resta invariata la classifica di specialità: 1 BRIGNONE Federica ITA 2052 Bassino Marta ITA 200 3 SHIFFRIN ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CANCELLAZIONE DELLADELFEMMINILE 13.45 ATTENZIONE! La giuria ha comunicato che entro le 17 deciderà se finire ladomattina. Confermato invece lo slalom del pomeriggio agli orari originari. 13.43 Congelata, ovviamente, anche la classifica generale: 1 VLHOVA Petra SVK 465 2 GISIN Michelle SUI 3273Marta ITA 3234 BRIGNONE Federica ITA 3085 GOGGIA Sofia ITA 302 6 SHIFFRIN Mikaela USA 275 7 SUTER Corinne SUI 271 8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 258 9 LIENSBERGER Katharina AUT 220 10 LEDECKA Ester CZE 187 13.38 Ovviamente resta invariata la classifica di specialità: 1 BRIGNONE Federica ITA 2052Marta ITA 200 3 SHIFFRIN ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: tutto rinviato a domani. E la discesa? Il nuovo programma - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria a 0.22 da Vlhova - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: seconda manche alle 13.00, Bassino si gioca il successo! - Rada00563645 : RT @lillydessi: LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria a 0.22 da Vlhova - OA Sport https://t… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria a 0.22 da Vlhova - OA Sport… -