LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: seconda manche alle 13.00, Bassino si gioca il successo! (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche A Semmering LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO Dalle 11.30 10.59 Elena Curtoni resiste in 26ma posizione. 10.56 I pettorali delle prossime azzurre: 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea. Sono 71 le atlete in gara. Curiosità per la croata Ljutic con il 66: ha 16 anni ed è una predestianata. Debutta oggi in Coppa del Mondo. 10.55 La svizzera Corinne Suter, fuoriclasse indiscussa della velocità, si qualifica. E’ 23ma a 2?66. 10.54 Altissimo il tempo di Elena Curtoni, 25ma a 2?91. Potrebbe anche qualificarsi, ma non sarà facile. 10.52 Ecco Elena Curtoni. 10.49 La polacca Gasienica-Daniel non ripete le ultime buone prestazioni ed è penultima a 2?96. 10.47 Grandissima ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADEL SUPERG DI BORMIO D11.30 10.59 Elena Curtoni resiste in 26ma posizione. 10.56 I pettorali delle prossime azzurre: 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea. Sono 71 le atlete in gara. Curiosità per la croata Ljutic con il 66: ha 16 anni ed è una predestianata. Debutta oggi in Coppa del Mondo. 10.55 La svizzera Corinne Suter, fuoriclasse indiscussa della velocità, si qualifica. E’ 23ma a 2?66. 10.54 Altissimo il tempo di Elena Curtoni, 25ma a 2?91. Potrebbe anche qualificarsi, ma non sarà facile. 10.52 Ecco Elena Curtoni. 10.49 La polacca Gasienica-Daniel non ripete le ultime buone prestazioni ed è penultima a 2?96. 10.47 Grandissima ...

