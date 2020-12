LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: pettorale n.3 per Bassino, n.4 per Brignone (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del Gigante – La startlist della prima manche 9.43 Sono 9 le azzurre in gara. Questi i loro pettorali: 3 Bassino, 4 Brignone, 9 Goggia, 31 Elena Curtoni, 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea. 9.41 La startlist ed i pettorali di partenza del Gigante di Semmering: 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl3 299276 Bassino Marta 1996 ITA Salomon4 297601 Brignone Federica 1990 ITA Rossignol 5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 8 426100 HOLTMANN ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del– La startlist della prima manche 9.43 Sono 9 le azzurre in gara. Questi i loro pettorali: 3, 4, 9 Goggia, 31 Elena Curtoni, 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea. 9.41 La startlist ed i pettorali di partenza deldi: 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl3 299276Marta 1996 ITA Salomon4 297601Federica 1990 ITA Rossignol 5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 8 426100 HOLTMANN ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Scatta il gigante femminile di Semmering. Bassino e Brignone cercano di sfatare il tabù della locali… - pupilupi1 : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Semmering in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco si parte alle 10.00 - #alpino #Gigante… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bormio in DIRETTA: gara per il momento confermata nevica - #alpino #SuperG #Bormio #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris risale ed è 6°! Bene Zazzi e Schieder -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: pettorale n.3 per Bassino, n.4 per Brignone OA Sport LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: bene Maurberger, in testa Grange

L’azzurro a mezzo secondo dal leader norvegese. Il vincitore delle ultime due edizioni, lo svizzero Yule, è quinto a 78/100. Seconda manche dalle 20.45. Il norvegese… Leggi ...

LIVE – Super-G maschile Bormio 2020: aggiornamenti in DIRETTA

Sci alpino: segui la diretta live del super-G maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Gli aggiornamenti.

L’azzurro a mezzo secondo dal leader norvegese. Il vincitore delle ultime due edizioni, lo svizzero Yule, è quinto a 78/100. Seconda manche dalle 20.45. Il norvegese… Leggi ...Sci alpino: segui la diretta live del super-G maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Gli aggiornamenti.