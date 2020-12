LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: partenza spostata alle 13.15, vento fortissimo! (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Per il momento la partenza è stata spostata alle 13.15. 12.57 partenza RIMANDATA! Raffiche di vento fortissime, anche a Semmering si rischia di non gareggiare. 12.56 L’abbassamento della partenza potrebbe rivelarsi un vantaggio per Marta Bassino. Viene dunque a mancare un tratto iniziale completamente piatto, favorevole a Vlhova. 12.54 La seconda manche è stata disegnata da Janne Haarala, allenatore della Norvegia. Attendiamoci dunque un tracciato molto veloce. 12.50 Al termine della prima manche questo era stato il commento al sito federale di Marta Bassino: “Sono abbastanza soddisfatta, anche se ci sono stati alcuni tratti nei quali mi sono un po’ addormentata e ho ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 Per il momento laè stata13.15. 12.57RIMANDATA! Raffiche difortissime, anche asi rischia di non gareggiare. 12.56 L’abbassamento dellapotrebbe rivelarsi un vantaggio per Marta Bassino. Viene dunque a mancare un tratto iniziale completamente piatto, favorevole a Vlhova. 12.54 La seconda manche è stata disegnata da Janne Haarala,natore della Norvegia. Attendiamoci dunque un tracciato molto veloce. 12.50 Al termine della prima manche questo era stato il commento al sito federale di Marta Bassino: “Sono abbastanza soddisfatta, anche se ci sono stati alcuni tratti nei quali mi sono un po’ addormentata e ho ...

