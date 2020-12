LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.22 da Vlhova. Alle 13.00 la seconda manche (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DAlle 11.30 La presentazione del Gigante – La startlist della prima manche 10.49 La polacca Gasienica-Daniel non ripete le ultime buone prestazioni ed è penultima a 2?96. 10.47 Grandissima prestazione della giovane norvegese Stjernesund, 12ma a 1?86. Attenzione perché questa ragazza, formidabile in discesa, sta crescendo con una velocità disarmante. 10.45 L’americana O’Brien è 23ma a 2?93. 20ma a 2?43 la svedese Alphand. Nessuna atleta sembra più in grado di inserirsi nella top10. 10.42 L’austriaca Siebenhofer, discesista di LIVEllo, transita con 0.11 di vantaggio al primo parziale, poi è 21ma all’arrivo a 2?70. 10.40 A Semmering comanda Petra ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO D11.30 La presentazione del– La startlist della prima10.49 La polacca Gasienica-Daniel non ripete le ultime buone prestazioni ed è penultima a 2?96. 10.47 Grandissima prestazione della giovane norvegese Stjernesund, 12ma a 1?86. Attenzione perché questa ragazza, formidabile in discesa, sta crescendo con una velocità disarmante. 10.45 L’americana O’Brien è 23ma a 2?93. 20ma a 2?43 la svedese Alphand. Nessuna atleta sembra più in grado di inserirsi nella top10. 10.42 L’austriaca Siebenhofer, discesista dillo, transita con 0.11 di vantaggio al primo parziale, poi è 21ma all’arrivo a 2?70. 10.40 Acomanda Petra ...

