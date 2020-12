LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria a 0.22 da Vlhova (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del Gigante – La startlist della prima manche 10.33 Decima a 1?79 la slovena Robnik. 10.32 Non va meglio neppure Ricarda Haaser, ultima a ben 3?06. Austria a picco… 10.30 Nessuna austriaca in top10, per il momento. Anche Katharina Truppe è 14ma a 2?20. 10.29 Undicesima a 1?87 la norvegese Mowinckel, che al momento è molto più a suo agio nella velocità. 10.26 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando Petra Vlhova con 0.22 su Marta Bassino, 0.35 su Michelle Gisin, 0.59 su Mikaela Shiffrin, 0.74 su Sara Hector. Tutte le altre sono staccate di più di un secondo. Ottava Federica Brignone a 1?71. 10.25 Male le austriache per ora. Brunner, quarta nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del– La startlist della prima manche 10.33 Decima a 1?79 la slovena Robnik. 10.32 Non va meglio neppure Ricarda Haaser, ultima a ben 3?06. Austria a picco… 10.30 Nessuna austriaca in top10, per il momento. Anche Katharina Truppe è 14ma a 2?20. 10.29 Undicesima a 1?87 la norvegese Mowinckel, che al momento è molto più a suo agio nella velocità. 10.26 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando Petracon 0.22 su, 0.35 su Michelle Gisin, 0.59 su Mikaela Shiffrin, 0.74 su Sara Hector. Tutte le altre sono staccate di più di un secondo. Ottava Federica Brignone a 1?71. 10.25 Male le austriache per ora. Brunner, quarta nel ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Semmering in DIRETTA: pettorale n.3 per Bassino n.4 per Brignone - #alpino #Gigante… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Semmering 2020 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: tormenta di neve, decisione alle 10.30 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Scatta il gigante femminile di Semmering. Bassino e Brignone cercano di sfatare il tabù della locali… - pupilupi1 : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci -