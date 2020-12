LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: Marta Bassino a 0.22 da Petra Vlhova! (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del Gigante – La startlist della prima manche 10.14 Subito fuori Sofia Goggia. Finisce dentro una porta blu ed esce. Ha pagato una traiettoria troppo larga. Peccato, era un’occasione da sfruttare. 10.14 Già 0.20 di ritardo per la bergamasca al primo intermedio. 10.13 La norvegese Holtmann è settima a 1?72, un centesimo dietro Brignone. Ora vediamo Sofia Goggia, che su questo pendio potrebbe difendersi abbastanza bene. 10.12 Pazzesca Michelle Gisin. E’ terza a 0.35 da Vlhova. Classifica molto corta per le prime quattro classificate. Federica Brignone è lontana, oggi non ha sciato bene. 10.11 Ben 0.21 di vantaggio per la svizzera Gisin al primo intermedio, ma è dietro di 0.18 al secondo e 0.27 al ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 La presentazione del– La startlist della prima manche 10.14 Subito fuori Sofia Goggia. Finisce dentro una porta blu ed esce. Ha pagato una traiettoria troppo larga. Peccato, era un’occasione da sfruttare. 10.14 Già 0.20 di ritardo per la bergamasca al primo intermedio. 10.13 La norvegese Holtmann è settima a 1?72, un centesimo dietro Brignone. Ora vediamo Sofia Goggia, che su questo pendio potrebbe difendersi abbastanza bene. 10.12 Pazzesca Michelle Gisin. E’ terza a 0.35 da Vlhova. Classifica molto corta per le prime quattro classificate. Federica Brignone è lontana, oggi non ha sciato bene. 10.11 Ben 0.21 di vantaggio per la svizzera Gisin al primo intermedio, ma è dietro di 0.18 al secondo e 0.27 al ...

