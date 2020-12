Litorale romano e Castelli, parte la vaccinazione anti-Covid: ecco chi saranno i primi della Asl Roma 6 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prenderà avvio domani, martedì 29 dicembre, la campagna vaccinazione anti-Covid della Asl Roma 6. Si partirà alle ore 9.00 presso l’Ospedale dei Castelli, alla presenza del direttore generale Narciso Mostarda. Sono 5 gli operatori sanitari aziendali che si sottoporranno alla somministrazione della prima dose del vaccino Pfaizer mRNABNT162b2 (Comirnaty). ecco l’elenco dei primi vaccinati nella ASL Roma 6: Marco Mattei, Pierluigi Vassallo, Claudio Federici, Daniela Delicati, Annarita Ceotto. «Stiamo assistendo al più importante evento di sanità pubblica degli ultimi decenni». Nella giornata, inoltre, è prevista la somministrazione a tutta l’equipe dei vaccinatori aziendali. Così in una nota la Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prenderà avvio domani, martedì 29 dicembre, la campagnaAsl6. Si partirà alle ore 9.00 presso l’Ospedale dei, alla presenza del direttore generale Narciso Mostarda. Sono 5 gli operatori sanitari aziendali che si sottoporranno alla somministrazioneprima dose del vaccino Pfaizer mRNABNT162b2 (Comirnaty).l’elenco deivaccinati nella ASL6: Marco Mattei, Pierluigi Vassallo, Claudio Federici, Daniela Delicati, Annarita Ceotto. «Stiamo assistendo al più importante evento di sanità pubblica degli ultimi decenni». Nella giornata, inoltre, è prevista la somministrazione a tutta l’equipe dei vaccinatori aziendali. Così in una nota la Asl...

CorriereCitta : Litorale romano e Castelli, parte la vaccinazione anti-Covid: ecco chi saranno i primi della Asl Roma 6 - lorypil66 : Oggi non invidio gli amici a #Milano, anche se qui sul litorale romano, con un vento oltre 60km/h rischiamo di volare via ?? #neve - ctoniarch : @franciscusedda Io sono rimasto alla suggestione dei sardi come Etruschi prima di arrivare sul litorale 'romano' .)) - ilClandestinoTW : Didattica a distanza, dalla arrivano i fondi anche per i Comuni del litorale romano - ilfaroonline : #Didattica_a_distanza, dalla Pisana oltre 400mila euro per i Comuni del litorale romano -

Ultime Notizie dalla rete : Litorale romano Lupi in branco sul litorale romano, sessanta pecore sbranate latinaoggi.eu Litorale romano e Castelli, parte la vaccinazione anti-Covid: ecco chi saranno i primi della Asl Roma 6

Prenderà avvio domani, martedì 29 dicembre, la campagna vaccinazione anti-Covid della Asl Roma 6. Si partirà alle ore 9.00 presso l’Ospedale dei Castelli, alla presenza del direttore generale Narciso ...

Vento a Roma, albero cade e ferisce passante a Prati: oltre 50 gli interventi in città

Ferito un uomo di 61 anni. Il crollo di Conca d'Oro all'altezza di via Val d'Ala. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco e della polizia locale ...

Prenderà avvio domani, martedì 29 dicembre, la campagna vaccinazione anti-Covid della Asl Roma 6. Si partirà alle ore 9.00 presso l’Ospedale dei Castelli, alla presenza del direttore generale Narciso ...Ferito un uomo di 61 anni. Il crollo di Conca d'Oro all'altezza di via Val d'Ala. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco e della polizia locale ...