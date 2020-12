L’Italia passa in zona arancione Cambiano le regole | cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Italia inda oggi fino al 30. Dopo 4 giorni dirossa,lee vengono adottate misure più leggere -dagli spostamenti ai negozi, dai bar ai ristoranti- secondo il decreto Natale che il governo ha varato per arginare la diffusione del coronavirus e che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Da oggi, fino a mercoledì, continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi ...