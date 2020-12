L’Italia ha il vaccino ma le polemiche corrono più del virus: i numeri del 28 dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Italia il VDay è stato in gran successo, almeno cosi dicono, tutti contenti, tutti felici, tutti polemici, anche troppo. vaccino Covid (Facebook)Ieri il VDay ha chiaramente concentrato tutte le attenzioni su di sa, forse anche troppe. La prima infermiera vaccinata, prima donna, primo essere umano in assoluto nel nostro paese. All’Ospedale Spallanzani di Roma. Sta bene, si sente bene, uno schiaffo agli scettici che evidentemente temevano potesse spuntargli qualche ulteriore arto, o magari cambiare colore dei capelli. Tutto bene, tutto tranquillo, tanto che dopo di lei si vaccina una dirigente, quindi, nessun pericolo. Si vaccina Matteo Bassetti, a Genova, fiero e soddisfatto di essere tra i primi, inorgoglito dalla mansione di porta bandiera dei vaccinati italiani. Si vaccinano operatori sanitari per lo più, medici, dirigenti, quelli presenti sulla ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Italia il VDay è stato in gran successo, almeno cosi dicono, tutti contenti, tutti felici, tutti polemici, anche troppo.Covid (Facebook)Ieri il VDay ha chiaramente concentrato tutte le attenzioni su di sa, forse anche troppe. La prima infermiera vaccinata, prima donna, primo essere umano in assoluto nel nostro paese. All’Ospedale Spallanzani di Roma. Sta bene, si sente bene, uno schiaffo agli scettici che evidentemente temevano potesse spuntargli qualche ulteriore arto, o magari cambiare colore dei capelli. Tutto bene, tutto tranquillo, tanto che dopo di lei si vaccina una dirigente, quindi, nessun pericolo. Si vaccina Matteo Bassetti, a Genova, fiero e soddisfatto di essere tra i primi, inorgoglito dalla mansione di porta bandiera dei vaccinati italiani. Si vaccinano operatori sanitari per lo più, medici, dirigenti, quelli presenti sulla ...

