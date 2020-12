L’Iss smonta tutte le bufale sul vaccino anti-coronavirus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con l’inizio della campagna di vaccinazione in Europa, partita ufficialmente il 27 dicembre, continuano a circolare ancora più insistentemente le bufale sul vaccino che già si erano venute a creare nei giorni scorsi. L’Istituto Superiore di Sanità, dunque, come servizio pubblico alla popolazione che utilizza abitualmente i social network, ha individuato otto domande più frequenti e ha dato otto risposte alle bufale più diffuse sulla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Un vademecum che può risultare utile anche al mondo dell’informazione, nel caso in cui dovessero essere diffusi articoli controversi in merito alla campagna di vaccinazione più importante degli ultimi decenni. LEGGI ANCHE > Andrea Crisanti, 34 giorni dopo bufale sul vaccino, il vademecum dell’Istituto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con l’inizio della campagna di vaccinazione in Europa, partita ufficialmente il 27 dicembre, continuano a circolare ancora più insistentemente lesulche già si erano venute a creare nei giorni scorsi. L’Istituto Superiore di Sanità, dunque, come servizio pubblico alla popolazione che utilizza abitualmente i social network, ha individuato otto domande più frequenti e ha dato otto risposte allepiù diffuse sulla vaccinazioneSars-Cov-2. Un vademecum che può risultare utile anche al mondo dell’informazione, nel caso in cui dovessero essere diffusi articoli controversi in merito alla campagna di vaccinazione più importante degli ultimi decenni. LEGGI ANCHE > Andrea Cris, 34 giorni doposul, il vademecum dell’Istituto ...

