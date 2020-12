L’Isola dei Famosi | ex protagonista molto discusso di Temptation Island si candida

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Un exdel programma vuole partecipare al reality. Ecco di chi si tratta.dei: exdilancia un appello Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà su Canale 5 una nuova edizione dedei. La conduzione verrà affidata ad Ilary Blasi. In queste settimane si sta cercando di capire chi sarà l’inviato, chi farà parte del cast dei naufraghi. Come ogni anno ci sono diversi personaggi che si sonoti a partire per l’Honduras. Uno di questi è Pietro Delle Piane. L’attore ha partecipato quest’anno acon Antonella Elia e lì l’ha delusatanto che lei ha chiesto un periodo di ...