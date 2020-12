Lino Banfi, "Vacciniamoci"/ "È importante non solo per la nostra salute, ma..." (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lino Banfi, "Vacciniamoci": il noto attore pugliese ha voluto lanciare un messaggio e sembra pronto addirittura a farlo in diretta tv. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020), "": il noto attore pugliese ha voluto lanciare un messaggio e sembra pronto addirittura a farlo in diretta tv.

Lino Banfi, uno degli attori più amati d'Italia, si è appellato ai no vax e agli scettici: "Vaccinatevi. Fatelo per i vostri nonni".

Lino Banfi, il nonno d’Italia, chiede ai giovani di vaccinarsi: “Fatelo per i nonni!”

È un momento storico molto difficile per tutti, ma in particolare per i nonni, e a parlare in loro difesa è proprio Lino Banfi.

Lino Banfi, uno degli attori più amati d'Italia, si è appellato ai no vax e agli scettici: "Vaccinatevi. Fatelo per i vostri nonni".È un momento storico molto difficile per tutti, ma in particolare per i nonni, e a parlare in loro difesa è proprio Lino Banfi.