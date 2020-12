Lino Banfi: "Il vaccino? Sono disponibile a farlo in diretta tv, se serve" (Di martedì 29 dicembre 2020) Lino Banfi si è detto disponibile a fare il vaccino contro il Covid-19 non appena sarà disponibile senza alcuna esitazione: 'Fatelo per i vostri nonni'. Sul grande schermo abbiamo visto spesso Lino Banfi alle prese con iniezioni maliziose e procaci dottoresse tutto pepe; quando si tratta di vaccino contro il Covid-19 però, l'attore fa sul serio ed è disposto a farselo in diretta tv, senza l'aiuto di Nadia Cassini o Gloria Guida, ma in compagnia di tutta la sua famiglia. "Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni!" - ha detto Lino Banfi ai microfoni di Adnkronos - "Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che Sono più ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020)si è dettoa fare ilcontro il Covid-19 non appena saràsenza alcuna esitazione: 'Fatelo per i vostri nonni'. Sul grande schermo abbiamo visto spessoalle prese con iniezioni maliziose e procaci dottoresse tutto pepe; quando si tratta dicontro il Covid-19 però, l'attore fa sul serio ed è disposto a farselo intv, senza l'aiuto di Nadia Cassini o Gloria Guida, ma in compagnia di tutta la sua famiglia. "Il, se non voleteper voi, fatelo per i vostri nonni!" - ha dettoai microfoni di Adnkronos - "Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, chepiù ...

HuffPostItalia : Lino Banfi: 'Vaccinatevi! Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni' - ernoirsfina_ : @prestigioso2 basta che nun lo sòni Allevi, va bene pure Lino Banfi. - barbero_1979 : RT @HuffPostItalia: Lino Banfi: 'Vaccinatevi! Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni' - econ101it : @LegaSalvini Secondo me hanno preso i film commedia anni 70 interpretati da lino banfi e alvaro vitali come manuale… - 2ntmglm : @giveitbackagain l'ho letto con la voce di lino banfi -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi Lino Banfi: "A tutti i nonni Libero dico 'Vacciniamoci presto'" la Repubblica Lino Banfi: "Il vaccino? Sono disponibile a farlo in diretta tv, se serve"

Lino Banfi si è detto disponibile a fare il vaccino contro il Covid-19 non appena sarà disponibile senza alcuna esitazione: 'Fatelo per i vostri nonni'. Sul grande schermo abbiamo visto spesso Lino Ba ...

Lino Banfi: “Lo farò in diretta”, l’attore sarà il primo italiano nella storia

Lino Banfi lo farà in diretta tv? L'attore e darà un grande segnale a tutto il paese. Cosa sta accadendo all'attore?

Lino Banfi si è detto disponibile a fare il vaccino contro il Covid-19 non appena sarà disponibile senza alcuna esitazione: 'Fatelo per i vostri nonni'. Sul grande schermo abbiamo visto spesso Lino Ba ...Lino Banfi lo farà in diretta tv? L'attore e darà un grande segnale a tutto il paese. Cosa sta accadendo all'attore?