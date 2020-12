Licenziamenti ai tempi del covid: che cosa è cambiato? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Covid-19 è uno tsunami che si è abbattuto come una scure sul mercato del lavoro. Ad oggi il Decreto Ristori ha prorogato il divieto di licenziamento introdotto lo scorso marzo in base al quale non sarà possibile licenziare fino al 31 marzo 2021 a meno che l’impresa chiuda definitivamente con una procedura di liquidità. E non sono pochi. Secondo l’Istat nel periodo luglio-settembre 2020 sono 470.000 le persone che hanno perso il lavoro, per la maggior parte stagionali, lavoratori degli eventi, della musica e del turismo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Covid-19 è uno tsunami che si è abbattuto come una scure sul mercato del lavoro. Ad oggi il Decreto Ristori ha prorogato il divieto di licenziamento introdotto lo scorso marzo in base al quale non sarà possibile licenziare fino al 31 marzo 2021 a meno che l’impresa chiuda definitivamente con una procedura di liquidità. E non sono pochi. Secondo l’Istat nel periodo luglio-settembre 2020 sono 470.000 le persone che hanno perso il lavoro, per la maggior parte stagionali, lavoratori degli eventi, della musica e del turismo.

Fabio_Galletti : @smauri67 Credo sia molto vero quello che dice l'articolo su @vaielettrico. Una carrellata di tutti i pianti dell'… - xposeidone : RT @domenicodeluchi: @MillyMel4 @ArerriFlavia @intuslegens @xposeidone In Cina sono riusciti a sconfiggere il virus. Perché non dovremmo ri… - domenicodeluchi : @MillyMel4 @ArerriFlavia @intuslegens @xposeidone In Cina sono riusciti a sconfiggere il virus. Perché non dovremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti tempi Commercialista Telematico Commercialista Telematico Le tre bombe per l’economia italiana

Non solo poiché le restrizioni hanno colpito in modo particolare le piccole medie imprese operanti attorno al settore del turismo (e che compongono una larga parte del panorama economico italiano) e l ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Manovra, Camera approva con 298 sì (28 dicembre 2020)

Ultime notizie, ultim'ora oggi 28 dicembre 2020: Manovra, Camera approva Legge di Bilancio 2021 con 298 sì ma tempi sono stretti per via libero definitivo.

Non solo poiché le restrizioni hanno colpito in modo particolare le piccole medie imprese operanti attorno al settore del turismo (e che compongono una larga parte del panorama economico italiano) e l ...Ultime notizie, ultim'ora oggi 28 dicembre 2020: Manovra, Camera approva Legge di Bilancio 2021 con 298 sì ma tempi sono stretti per via libero definitivo.