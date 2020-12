Level-5 è al lavoro su un titolo ancora sconosciuto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di oggi Akihiko Hino, presidente di Level-5, ha annunciato che lo Studio è al lavoro su un nuovo titolo. L'informazione arriva da un'intervista presente sul sito giapponese 4Gamer. Hino afferma che i videogiochi saranno al centro delle attività di sviluppo di Level-5 nel 2021, sebbene questi continuerà a cooperare nella produzione di animazione su altri media. Di cosa tratterà il nuovo gioco non ci è dato sapere, neanche se si tratta di un sequel di qualche nota saga della software house (famosa per titoli come Professor Layton, Ni no Kuni e Inazuma Eleven) o una ip nuova di pacca. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella giornata di oggi Akihiko Hino, presidente di-5, ha annunciato che lo Studio è alsu un nuovo. L'informazione arriva da un'intervista presente sul sito giapponese 4Gamer. Hino afferma che i videogiochi saranno al centro delle attività di sviluppo di-5 nel 2021, sebbene questi continuerà a cooperare nella produzione di animazione su altri media. Di cosa tratterà il nuovo gioco non ci è dato sapere, neanche se si tratta di un sequel di qualche nota saga della software house (famosa per titoli come Professor Layton, Ni no Kuni e Inazuma Eleven) o una ip nuova di pacca. Leggi altro...

