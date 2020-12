L'erede Disney attacca i manager per i licenziamenti: "Siete avari come Paperone" (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Dovete mettere la gente che lavora prima del profitto, oppure la magia prima o poi finirà”. Durissime le parole che Abigail Disney, ereditiera di Walt Disney, rivolge ai manager dell’azienda. A causa della pandemia, già ad aprile oltre 100mila dipendenti erano rimasti senza stipendio. Ora, con i parchi divertimenti chiusi, è arrivata la decisione di licenziare 32mila addetti. Così Abigail, sessantenne documentarista e filantropa che possiede azioni ma non fa parte del consiglio di amministrazione, si rifiuta di accettare che una simile presa di posizione venga dall’azienda che porta il suo nome: “Com’è possibile che, mentre loro si arricchiscono, i dipendenti che guadagnano non più di 15 dollari l’ora lordi non avranno più i soldi per sfamarsi?”, si chiede. Una scelta che potrebbe costare molto più caro di quanto possa sembrare in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Dovete mettere la gente che lavora prima del profitto, oppure la magia prima o poi finirà”. Durissime le parole che Abigail, ereditiera di Walt, rivolge aidell’azienda. A causa della pandemia, già ad aprile oltre 100mila dipendenti erano rimasti senza stipendio. Ora, con i parchi divertimenti chiusi, è arrivata la decisione di licenziare 32mila addetti. Così Abigail, sessantenne documentarista e filantropa che possiede azioni ma non fa parte del consiglio di amministrazione, si rifiuta di accettare che una simile presa di posizione venga dall’azienda che porta il suo nome: “Com’è possibile che, mentre loro si arricchiscono, i dipendenti che guadagnano non più di 15 dollari l’ora lordi non avranno più i soldi per sfamarsi?”, si chiede. Una scelta che potrebbe costare molto più caro di quanto possa sembrare in ...

“Dovete mettere la gente che lavora prima del profitto, oppure la magia prima o poi finirà”. Durissime le parole che Abigail Disney, ereditiera di Walt Disney, rivolge ai manager dell’azienda. A causa ...

