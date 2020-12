Leonardo Da Vinci | il documentario su Rai Storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La vita e l’eredità di. Le racconta su RaiilDa. L’ultimo ritratto”. Lo speciale sul grande genio andrà in onda in due puntate, lunedì 28 dicembre e giovedì 9 maggio alle ore 22:10. La prima puntata è dedicata alla sua vita e ai luoghi dove ha vissuto. La seconda puntata invece mette in primo piano l’eredità di. Emerge così tutto ciò che negli ultimi due secoli lo ha consacrato come uno degli scienziati e degli artisti più importanti delladell’umanità. IlDa. L’ultimo ritratto” – Photo credits: raiplay.ite il suo tempo Il racconto di “Da. ...