L’emergenza dimenticata | nel 2020 i disastri ambientali hanno causato danni per 150 miliardi

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilresterà nella storia come l’anno della pandemia, ma c’è un altro serissimo problema globale che affligge le popolazioni di tutto il mondo: i. Un nuovo rapporto rivela infatti l’alto prezzo pagato dal nostro pianeta per il cambiamento climatico nel corso dell’anno che finendo: l’indagine della associazione umanitaria Christian Aid pubblicata in anteprima sul The Guardian compila una lista di dieci catastrofi naturali cheprovocato la morte di migliaia di persone e 150di dollari di. Il costo deisi aggiunge a quello del Coronavirus e ha le stesse origini negli interventi dell’uomo sull’eco sistema della Terra. Sei degli eventi naturali descritti dallo studio...