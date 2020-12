Legge di Bilancio, Turi (Uil Scuola): “Una manovra elettorale senza elezioni. Chi si occupa davvero di precari e organici?” (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Una Legge di Bilancio senza anima e senza una vera prospettiva di sistema". Questo il commento del segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, dopo il passaggio alla Camera delle misure di finanza pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Unadianima euna vera prospettiva di sistema". Questo il commento del segretario generale della Uil, Pino, dopo il passaggio alla Camera delle misure di finanza pubblica. L'articolo .

