Le ultime parole alla madre: “Faccio la doccia e ti telefono”: non richiamerà più (Di lunedì 28 dicembre 2020) La tragedia, appena rientrato da una cena a casa di amici, aveva chiamato la madre promettendo di richiamarla. Pierluigi Reda (Facebook)Una tragedia consumatasi in zona Mandria, siamo ad Abano Terme, in provincia di Padova. Pierluigi Reda, 28 anni, si è trasferito li da qualche anno, napoletano di origine, precisamente di Torre Annunziata, lavora alle Poste, dove è benvoluto e stimato da tutti. Per Natale, niente ritorno a casa, troppo complicato, troppe misure. Pierluigi resta quindi in Veneto e per le feste, in uno dei tanti giorni festivi, va a cena di amici, a Mestre. Fa ritorno a casa, rispettando il coprifuoco imposto dall’ultimo dpcm, chiama sua madre avvisandola di essere appena rientrato, e promettendo di chiamarla appena finita la doccia. Ma Pierluigi non chiamerà più. Passano le ore, sua ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) La tragedia, appena rientrato da una cena a casa di amici, aveva chiamato lapromettendo di richiamarla. Pierluigi Reda (Facebook)Una tragedia consumatasi in zona Mandria, siamo ad Abano Terme, in provincia di Padova. Pierluigi Reda, 28 anni, si è trasferito li da qualche anno, napoletano di origine, precisamente di Torre Annunziata, lavora alle Poste, dove è benvoluto e stimato da tutti. Per Natale, niente ritorno a casa, troppo complicato, troppe misure. Pierluigi resta quindi in Veneto e per le feste, in uno dei tanti giorni festivi, va a cena di amici, a Mestre. Fa ritorno a casa, rispettando il coprifuoco imposto dall’ultimo dpcm, chiama suaavvisandola di essere appena rientrato, e promettendo di chiamarla appena finita la. Ma Pierluigi non chiamerà più. Passano le ore, sua ...

