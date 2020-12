Le regioni alpine invocano chiarezza sulla riapertura degli impianti da sci

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO – “Più tempo passa, più la data di apertura del 7 gennaio scritta nel Dpcm si trasforma in una colossale presa in giro. La montagna ha bisogno di tempi adeguati per potersi organizzare, non si può pensare di continuare a illudere imprese e lavoratori quando lo stesso Cts e diversi esponenti politici hanno già ribadito più volte la volontà di non aprire gli impianti il 7 gennaio. Per questo motivo chiediamo con forza al Governo Conte una data di apertura certa: il ministro al turismo Dario Franceschini dia un segnale di attenzione nei confronti della montagna e del turismo invernale, l’economia di molte valli è in ginocchio”. È quanto affermano, in una nota congiunta, Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della Regione Lombardia, Sergio Bini, assessore al Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto; Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte; Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta; Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Roberto Failoni, assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento.