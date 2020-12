Le parole del 2020

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il prestigioso dizionario Collins, il più usato della lingua inglese, ha decretato lockdown come parola dell’anno, registrando più di 250 milioni di utilizzi. Termine non accolto da tutti in Italia, e che qualche penna autorevole ha proposto di sostituire con confinamento o clausura. Ma come ho già accennato in un altro articolo, anche se ognuno di noi ha totale libertà linguistica per quanto riguarda le sue idee e le proprie produzioni scritte, non possiamo alzarci una mattina e usare una parola o inventarcene una, solo perché a noi piace di più. La lingua non funziona così e se vogliamo essere compresi da più persone possibili e non vogliamo escluderci dal resto del mondo, bisogna stare alle regole del gioco e seguire delle linee prestabilite. Sei brutto come un! Come avrete capito, inevitabilmente lepiù usate in questo annus ...