Le leadership femminili escono rafforzate dal 2020 | ma sono ancora penalizzate

La fine dell'anno è da sempre il momento ideale per i bilanci, ma questo 2020 sembra esortarci ancor di più a una riflessione su cosa è stato fatto e su quanto ancora si possa migliorare per costruire una società resiliente, sostenibile e che assorba linfa dalle diversità per rifiorire. Possiamo dire che le donne siano state protagoniste di quest'anno bizzarro, nel bene e nel male: da un lato lodate per la loro leadership unica e vincente, che trova nell'empatia la sua stessa forza, e dall'altro ancora troppo penalizzate per via di una crisi che acuisce vecchie disparità dure da estirpare. "Per quanto possa suonare paradossale, nelle settimane nelle quali le regole di comportamento ci hanno obbligato a stare lontani l'uno dall'altro e nelle quali è necessaria la distanza invece della vicinanza, noi ...

La fine dell’anno è da sempre il momento ideale per i bilanci, ma questo 2020 sembra esortarci ancor di più a una riflessione su cosa è stato fatto e su quanto ancora si ...

