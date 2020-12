Le dosi, le date e le categorie interessate: ecco il piano del Ministero della Salute per i vaccini anti-Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) piano vaccinazione anti-Covid: tutte le date Per il piano vaccinazione avranno la priorità gli operatori sanitari e sociosanitari, poi ospiti e personale delle RSA, in seguito anziani e soggetti con più patologie. Così il calendario per il vaccino anti-Covid in Italia è già stato definito dalla strategia del Ministero della Salute. Quali sono le categorie prioritarie L’obiettivo è quello di coprire dapprima quelle che vengono individuate come “categorie prioritarie”, successivamente toccherà ai soggetti dei servizi essenziali e si proverà a coprire il 50 per cento della popolazione che può ricevere il vaccino entro l’inizio del terzo trimestre 2021. Nella fase iniziale ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)vaccinazione: tutte lePer ilvaccinazione avranno la priorità gli operatori sanitari e sociosanitari, poi ospiti e personale delle RSA, in seguito anziani e soggetti con più patologie. Così il calendario per il vaccinoin Italia è già stato definito dalla strategia del. Quali sono leprioritarie L’obiettivo è quello di coprire dapprima quelle che vengono individuate come “prioritarie”, successivamente toccherà ai soggetti dei servizi essenziali e si proverà a coprire il 50 per centopopolazione che può ricevere il vaccino entro l’inizio del terzo trimestre 2021. Nella fase iniziale ...

Vaccino Astrazeneca "Via libera entro Gennaio"

OXFORD: Lo ha anticipato l'ad dell'azienda, Pascal Soriot. L'Italia ne ha opzionate circa 40 milioni di dosi, quasi il doppio del vaccino Pfizer Biontech ...

