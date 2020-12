Le 20 frasi delle star da portarci nel 2021 (perché ci insegnano a non arrenderci mai) (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare». In un anno tanto duro per tutti, il celebre verso che Roberto Vecchioni ha cucito addosso ad Alex Zanardi – che proprio in questi giorni sta ricominciando la sua terza vita – ci ricorda che non dobbiamo mai arrenderci al destino. Che dobbiamo essere sempre grati alla vita, anche quando «il mare spazza via i remi del coraggio». Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare». In un anno tanto duro per tutti, il celebre verso che Roberto Vecchioni ha cucito addosso ad Alex Zanardi – che proprio in questi giorni sta ricominciando la sua terza vita – ci ricorda che non dobbiamo mai arrenderci al destino. Che dobbiamo essere sempre grati alla vita, anche quando «il mare spazza via i remi del coraggio».

mazzo_0302 : RT @mollamj: crocifiggono Francesco da 3 mesi per le frasi che ha detto e poi si fanno un profilo per insultare delle ragazze in anonimo il… - domenicaamara : RT @mollamj: crocifiggono Francesco da 3 mesi per le frasi che ha detto e poi si fanno un profilo per insultare delle ragazze in anonimo il… - Miriam21164588 : Forse non sono ancora chiari i tempi delle frasi sul figlio di SDG: 1) Lei:Ho un figlio che mi guarda ed essere att… - Rory9210 : Giusto il discorso di 45 minuti sulla prevenzione, peccato però che sia ricaduto sulla teglia, su frasi storpiate… - Louissmouth : RT @mollamj: crocifiggono Francesco da 3 mesi per le frasi che ha detto e poi si fanno un profilo per insultare delle ragazze in anonimo il… -

Ultime Notizie dalla rete : frasi delle Frasi per lo stato di WhatsApp: ecco le citazioni più belle! Donna Glamour Buon vaccino a tutti gli italiani, di Alessandro Sallusti

Diamoli per scontati, oggi mi sento di augurare «buona vaccinazione a tutti», pur sapendo che non è come ce la racconta il governo. Il percorso, al di là degli squilli di tromba, sarà lungo e non esen ...

Gattuso, l'influencer alla rovescia che tanto ci piace: tutte frasi memorabili di Ringhio - GALLERY

Se non fosse per il Boxing Day di matrice britannica e per il campionato di serie B l’ultimo weekend di questo “pazzo” 2020 sarebbe passato in sordina. E ...

Diamoli per scontati, oggi mi sento di augurare «buona vaccinazione a tutti», pur sapendo che non è come ce la racconta il governo. Il percorso, al di là degli squilli di tromba, sarà lungo e non esen ...Se non fosse per il Boxing Day di matrice britannica e per il campionato di serie B l’ultimo weekend di questo “pazzo” 2020 sarebbe passato in sordina. E ...