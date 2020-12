Lazio | vicino al rientro di Lulic | obiettivo Champions League

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Senadè pronto a tornare in campo: il giocatore bosniaco ha il mirino puntato sullaDomani lariprenderà gli allenamenti: nel mirino c’è la sfida con il Genoa. In campo dovrebbe tornare anche Senad, che come spiega Il Tempo è pronto ad iniziare l’ultima parte del recupero in vista del ritorno in campo. Il giocatore bosniaco ha il mirino puntato sulla. Anche la speranza di Inzaghi è quella di riavere il giocatore contro il Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com