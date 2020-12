Lavoratori fragili, misure prorogate fino al 28 febbraio 2021: 53,9 milioni per le sostituzioni dalla legge di bilancio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c’è da ricordare quella relativa ai Lavoratori fragili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo delladipassa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra leper la scuola c’è da ricordare quella relativa ai. L'articolo .

Le disposizioni a tutela dei lavoratori fragili vengono prorogate al 28 febbraio 2021. Vengono stanziati 53,9 milioni ...

