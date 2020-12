L' autopsia | Rosina è morta per asfissia Nessuna traccia del bandito in casa

(Di lunedì 28 dicembre 2020) MONTECASSIANO - Sarebbepere non per infartoCarsetti , la 78enne di Montecassiano trovata senza vita in cucina la sera della vigilia di Natale nella sua villetta a schiera in ...

MONTECASSIANO. Indagati per omicidio e favoreggiamento il marito, la figlia e il nipote di Rosina Cassetti, la 78enne trovata morta nella cucina della sua abitazione a Montecassiano la notte della vig ...MONTECASSIANO - Sarebbe morta per asfissia e non per infarto Rosina Carsetti, la 78enne di Montecassiano trovata senza vita in cucina la sera della vigilia di Natale nella sua villetta a schiera ...