L’assurda idea che si sta valutando per avere il pubblico al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo si terrà tra il 2 ed il 6 di marzo e l'organizzazione si sta impegnando a fondo affinché la manifestazione si possa svolgere in totale sicurezza ed in conformità alle norme anti Covid, senza però rinunciare alla magia della gara col pubblico presente nel teatro. Tra le tante ipotesi se ne sta facendo largo una davvero suggestiva: mettere in quarantena sia il cast artistico che il pubblico su una nave da crociera, la Smeralda, ancorata nelle acque liguri. Questa soluzione permetterebbe di ottenere il duplice effetto di rispettare le norme di sicurezza sanitaria e di avere tutto il pubblico presente all'Ariston, come da tradizione. pubblico e artisti rimarrebbero chiusi e protetti fino al 2 marzo, data di inizio del Festival.

