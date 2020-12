L’Anp arresta Skywalker | la regina palestinese della techno music

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sama Abdul Hadi, alias, djcelebre in tutto il mondo arabo e, ieri sera veniva ancora interrogata dai servizi di sicurezza delper aver organizzato un rave party in luogo di culto assieme a dozzine di giovani di Ramallah e Betlemme. Sabato scorsoha mandato ad alto volume il suo flusso ininterrotto dia elettronica nel sito di pellegrinaggio islamico di Nabi Musa (la tomba di Mosè) in un’area desertica ai bordistrada … Continua L'articolo proviene da il manifesto.