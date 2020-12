L’annuncio del ministro Speranza: “Entro fine marzo 13 milioni di vaccinati” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il simbolico V-Day, il ministro della Salute Roberto Speranza si definisce “soddisfatto e anche orgoglioso, perché siamo arrivati a un traguardo decisivo benché non ancora risolutivo” in un colloquio con La Stampa. E afferma anche che “l’antidoto non ci esenta dalle responsabilità e non ci esime dai sacrifici” perché “la differenza rispetto a prima è che possiamo affrontarli con uno spirito diverso, perché ora sappiamo che possiamo farcela” ma anche che dobbiamo mantenere “la divisione ‘cromatica’ dell’Italia e i divieti durante i giorni di festa”. Questo, sottolinea, “è fuori discussione”. Perciò, “se arriva subito al traguardo anche AstraZeneca, Entro il primo trimestre si aggiungeranno altri 16 milioni di dosi, che corrispondono ad altre 8 milioni di persone vaccinate. Risultato finale: noi già ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il simbolico V-Day, ildella Salute Robertosi definisce “soddisfatto e anche orgoglioso, perché siamo arrivati a un traguardo decisivo benché non ancora risolutivo” in un colloquio con La Stampa. E afferma anche che “l’antidoto non ci esenta dalle responsabilità e non ci esime dai sacrifici” perché “la differenza rispetto a prima è che possiamo affrontarli con uno spirito diverso, perché ora sappiamo che possiamo farcela” ma anche che dobbiamo mantenere “la divisione ‘cromatica’ dell’Italia e i divieti durante i giorni di festa”. Questo, sottolinea, “è fuori discussione”. Perciò, “se arriva subito al traguardo anche AstraZeneca,il primo trimestre si aggiungeranno altri 16di dosi, che corrispondono ad altre 8di persone vaccinate. Risultato finale: noi già ...

