L'andata e ritorno di Gianluca nell'inferno coronavirus: 'Ho temuto di morire, al Murri mi hanno salvato'

ALTIDONA 'È stata davvero dura e ho avuto l'impressione di essere sul punto di morire. Ma oggi sono qui, ne sono uscito'. Ha 49 anni Gianluca Giaccio , viene da Marina di Altidona e ora può dire con ...

L'andata e ritorno di Gianluca nell'inferno coronavirus: «Ho temuto di morire, al Murri mi hanno salvato»

ALTIDONA «È stata davvero dura e ho avuto l’impressione di essere sul punto di morire. Ma oggi sono qui, ne sono uscito». Ha 49 anni Gianluca Giaccio, viene da Marina di Altidona e ora può dire con ...

ALTIDONA «È stata davvero dura e ho avuto l'impressione di essere sul punto di morire. Ma oggi sono qui, ne sono uscito». Ha 49 anni Gianluca Giaccio, viene da Marina di Altidona e ora può dire con ...