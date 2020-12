Lanciata petizione per ripristinare il Garante per l’infanzia in Basilicata (Di lunedì 28 dicembre 2020) POTENZA – Ripristinare immediatamente la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Basilicata eliminato con una legge votata dalla maggioranza di centro destra a trazione Lega. È quanto chiede il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia, che ha anche lanciato una petizione sulla piattaforma web Change.org. “Eliminare il garante specifico, previsto per legge nazionale e chiesto dall’Unicef a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dei minori tutti – scrive Braia nel testo che accompagna la petizione – è un gesto sconsiderato che va a creare ancora più sconforto e destabilizzazione, in queste feste a bambini e famiglie. Una aberrazione amministrativa ma soprattutto civile”. Braia chiede il ripristino di questa figura “che riteniamo fondamentale, soprattutto in questo momento in cui l’emergenza Covid-19 accresce ancora di più l’emergenza educativa e il divario sociale”, afferma. L’invito a firmare è rivolto alle famiglie e alle istituzioni, oltre che a tutto il mondo che si occupa di minori, con l’obiettivo di “ristabilire quanto deciso nel 2009 e per eventualmente potenziare la struttura di organico utile a rendere ancora più efficace ed efficiente l’azione a tutela dei bambini e delle bambine, cosi’ come degli adolescenti lucani”. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) POTENZA – Ripristinare immediatamente la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Basilicata eliminato con una legge votata dalla maggioranza di centro destra a trazione Lega. È quanto chiede il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia, che ha anche lanciato una petizione sulla piattaforma web Change.org. “Eliminare il garante specifico, previsto per legge nazionale e chiesto dall’Unicef a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dei minori tutti – scrive Braia nel testo che accompagna la petizione – è un gesto sconsiderato che va a creare ancora più sconforto e destabilizzazione, in queste feste a bambini e famiglie. Una aberrazione amministrativa ma soprattutto civile”. Braia chiede il ripristino di questa figura “che riteniamo fondamentale, soprattutto in questo momento in cui l’emergenza Covid-19 accresce ancora di più l’emergenza educativa e il divario sociale”, afferma. L’invito a firmare è rivolto alle famiglie e alle istituzioni, oltre che a tutto il mondo che si occupa di minori, con l’obiettivo di “ristabilire quanto deciso nel 2009 e per eventualmente potenziare la struttura di organico utile a rendere ancora più efficace ed efficiente l’azione a tutela dei bambini e delle bambine, cosi’ come degli adolescenti lucani”.

