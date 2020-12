Lana Del Rey si rompe un braccio e gli hater le fanno body shaming: ecco cosa è accaduto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Di recente Lana Del Rey è stata paparazzata in più occasioni con il braccio fasciato. La celebre cantante, quindi, per rasserenare gli estimatori è intervenuta in prima persona per spiegare cosa fosse accaduto, raccontando di essere caduta dai pattini. Peccato che gli hater si siano tristemente concentrati su altro facendole body shaming. Lana Del Rey... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 dicembre 2020) Di recenteDel Rey è stata paparazzata in più occasioni con ilfasciato. La celebre cantante, quindi, per rasserenare gli estimatori è intervenuta in prima persona per spiegarefosse, raccontando di essere caduta dai pattini. Peccato che glisi siano tristemente concentrati su altro facendoleDel Rey... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

reilachii : RT @_imghia_: Pensate che merda vivere nel 2020 e fare ancora dei commenti del genere su una persona come Lana Del Rey - Nicoletta_G96 : Volevo chiedervi se ascoltate/vi piace più Amy Winehouse o Lana Del Rey, ma è una domanda troppo insensata. Con tu… - Claudicans : Ma si può che Lana del Rey entra in tendenza perché è grassa e non perchè il mese scorso faceva i firmacopie e i se… - ilrestodite : RT @laughsinpain: @/Lana Del Rey quando cazzo fai uscire l'album? sono stanca - TearsRicochet2 : Anno 2020 e voi siete qui ancora a fare fat shaming se una persona non porta la taglia 38. Si sa, se una donna non… -

Ultime Notizie dalla rete : Lana Del Lana Del Rey infortunata, l'album di cover è saltato definitivamente? OptiMagazine Lana Del Rey si rompe un braccio e gli hater le fanno body shaming: ecco cosa è accaduto

Lana Del Rey si rompe un braccio e gli hater le fanno body shaming dopo avere visto delle fotografie, ecco cosa è accaduto.

Tutti a scuola in pigiama

Gli studenti ora lo usano per seguire le lezioni online, ma l’abbigliamento da notte indossato durante il giorno ha una lunga tradizione, anche politica e letteratura. Da Machiavelli a Buzzati ...

Lana Del Rey si rompe un braccio e gli hater le fanno body shaming dopo avere visto delle fotografie, ecco cosa è accaduto.Gli studenti ora lo usano per seguire le lezioni online, ma l’abbigliamento da notte indossato durante il giorno ha una lunga tradizione, anche politica e letteratura. Da Machiavelli a Buzzati ...