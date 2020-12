L’Allieva: sì alla quarta stagione. Anzi no, non ci saranno nuovi episodi. Cosa è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Allieva, fiction di successo di Rai Uno, con molte probabilità non avrà nuovi episodi. La quarta stagione che vede come protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, e Lino Guanciale, che interpreta Claudio Conforti, non dovrebbe esserci perché, come si temeva, il finale dell’ultima stagione è stato da reputarsi come atto conclusivo della serie tv. Una notizia che ha lanciato nello sconforto i fan della serie televisiva. La ‘Endemol Shine Italy’, casa di produzione de L’Allieva, prima di tirarsi indietro, ha messo sotto l’albero dei fan della serie tv un bellissimo regalo. Nello specifico, infatti, ha spoilerato con un post celebrativo sul proprio profilo Instagram durante la Vigilia di Natale, che la quarta ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020), fiction didi Rai Uno, con molte probabilità non avrà. Lache vede come protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, e Lino Guanciale, che interpreta Claudio Conforti, non dovrebbe esserci perché, come si temeva, il finale dell’ultimaè stato da reputarsi come atto conclusivo della serie tv. Una notizia che ha lanciato nello sconforto i fan della serie televisiva. La ‘Endemol Shine Italy’, casa di produzione de, prima di tirarsi indietro, ha messo sotto l’albero dei fan della serie tv un bellissimo regalo. Nello specifico, infatti, ha spoilerato con un post celebrativo sul proprio profilo Instagram durante la Vigilia di Natale, che la...

