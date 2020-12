‘L’allieva 4’ si farà? Sparito il post su Instagram che l’annunciava (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ mistero sulla quarta stagione della fiction in onda su Raiuno Prima il post sulla pagina ufficiale della Endemol annuncia ai fan confermando che la quarta stagione de «L’Allieva» si farà. Poche ore dopo però il post sparisce. Cosa è successo? Rivedremo la serie tv di successo? Il dubbio pervade i fan della fiction – tratta dai romanzi di Alessia Gazzola – che vede protagonisti gli attori Lino Guanciale (nei panni del dottore Claudio) e Alessandra Mastronardi (nei panni di Alice, moglie e collega di Claudio Conforti). Sul post si leggeva: “Un regalo speciale per voi da tutto il cast de ‘L’allieva’. Buon Natale! #aspettandolallieva4”. Ma poi il post che lo annunciava è Sparito. Sul post il video che ritraeva alcuni momenti degli attori sul set della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ mistero sulla quarta stagione della fiction in onda su Raiuno Prima ilsulla pagina ufficiale della Endemol annuncia ai fan confermando che la quarta stagione de «L’Allieva» si. Poche ore dopo però ilsparisce. Cosa è successo? Rivedremo la serie tv di successo? Il dubbio pervade i fan della fiction – tratta dai romanzi di Alessia Gazzola – che vede protagonisti gli attori Lino Guanciale (nei panni del dottore Claudio) e Alessandra Mastronardi (nei panni di Alice, moglie e collega di Claudio Conforti). Sulsi leggeva: “Un regalo speciale per voi da tutto il cast de’. Buon Natale! #aspettandolallieva4”. Ma poi ilche lo annunciava è. Sulil video che ritraeva alcuni momenti degli attori sul set della ...

