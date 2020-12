“L’Allieva 4” si farà? Fiction a rischio: il gesto assurdo dopo l’annuncio ufficiale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Doccia fredda per i fan di una delle più amate serie tv di Raiuno. “L’Allieva 4” si farà? La Fiction sarebbe a rischio, nonostante l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa. Non ci saranno nuovi episodi dedicati alla storia d’amore tra Alice Allevi e il suo mentore Claudio Conforti? Come riporta “Gossip e Tv”, l’Endemol, casa di produzione che produce la Fiction, ha rimosso il post Instagram con cui annunciava l’arrivo della quarta stagione. Un gesto che ha spiazzato i telespettatori: difficile capirne il senso. leggi anche l’articolo —> Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi (FOTO) Secondo alcuni il social media manager che si occupa dell’Enedemol ha dato troppo presto l’annuncio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Doccia fredda per i fan di una delle più amate serie tv di Raiuno. “4” si? Lasarebbe a, nonostantedi qualche giorno fa. Non ci saranno nuovi episodi dedicati alla storia d’amore tra Alice Allevi e il suo mentore Claudio Conforti? Come riporta “Gossip e Tv”, l’Endemol, casa di produzione che produce la, ha rimosso il post Instagram con cui annunciava l’arrivo della quarta stagione. Unche ha spiazzato i telespettatori: difficile capirne il senso. leggi anche l’articolo —> Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi (FOTO) Secondo alcuni il social media manager che si occupa dell’Enedemol ha dato troppo presto...

