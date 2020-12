L' allenamento durante le feste di Natale | come farlo bene

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Le vacanze natalizie sono già cominciate e l'insofferenza da abbuffate natalizie comincia a farsi sentire. Il rimedio per non farsi sopraffare dai sensi di colpa è solo uno: muoversi. All'aperto, se potete, ma anche e soprattutto in casa con il workout casalingo, un'abitudine cominciata con i vari lockdown e diventata una routine che coinvolge sempre più persone. Fitness trainer, medici e nutrizionisti lo raccomandano: non far mancare l’anchei giorni di festa, per trasformarlo in un toccasana per l’umore e la forma. Un coro unanime che comprende la voce dei Live Trainer di Revolution, l’offerta digitale di Virgin Active che offre allenamenti personalizzati in streaming tra cycle, running, grid, recovery, strength, yoga e pilates. «Un approccio equilibrato e ragionevoleun...