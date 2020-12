L’allarme dei veterinari: "No ai cibi delle Feste per gli animali" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roberta Damiata L'aumento di ricovero di animali da compagnia per intossicazione da cibo ha portato in questo periodo ad un allarme da parte dei veterinari su ciò che può risultare tossico e addirittura letale per i nostri amici a quattro zampe La tentazione è irresistibile. Anche per i nostri amici a quattro zampe. La cosa fa sorridere, a volte ci intenerisce anche al punto che siamo noi stessi che sotto il tavolo magari offriamo agli animali di famiglia un boccone preso dal nostro piatto. Se è comprensibile l’amore con cui si fa questo gesto è però bene sapere che il nostro cibo, soprattutto quello super condito ed elaborato che stiamo mangiando in questo periodo, per gli animali può essere molto pericoloso e a volte anche letale. Lo stomaco degli animali, infatti, è molto delicato e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roberta Damiata L'aumento di ricovero dida compagnia per intossicazione da cibo ha portato in questo periodo ad un allarme da parte deisu ciò che può risultare tossico e addirittura letale per i nostri amici a quattro zampe La tentazione è irresistibile. Anche per i nostri amici a quattro zampe. La cosa fa sorridere, a volte ci intenerisce anche al punto che siamo noi stessi che sotto il tavolo magari offriamo aglidi famiglia un boccone preso dal nostro piatto. Se è comprensibile l’amore con cui si fa questo gesto è però bene sapere che il nostro cibo, soprattutto quello super condito ed elaborato che stiamo mangiando in questo periodo, per glipuò essere molto pericoloso e a volte anche letale. Lo stomaco degli, infatti, è molto delicato e ...

