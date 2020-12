La Ue ci strangola ancora | le nuove regole sul credito pronte ad abbattersi sugli italiani

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Prima è arrivata l’emergenza sanitaria, che ha spinto il governo ad adottare restrizioni che hanno di fatto impedito a migliaia e migliaia di famiglie italiane di continuare a lavorare, bloccando così le entrate. Poi gli aiuti, tardivi e insufficienti nonostante le mille promesse. Ora, la stangata finale pronta adsui cittadini ha la forma delleeuropee sul, quanto mai inopportune visto lo straordinario momento di difficoltà: i debitori che già annaspano rischiano di soccombere definitivamente per la coincidenza tra l’entrata in vigore dell’identificazione dei crediti economici e la stretta del cosiddetto “calendar provisioning” sulla copertura obbligatoria per le banche dei finanziamenti a rischio. Attraverso le pagine de Il Paragone avevamo già parlato della minaccia incombente con ...