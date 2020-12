La terra trema ancora in Italia | sisma in mattinata Tanta paura tra i residenti | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche se è una zona altamente sismica, lac’è sempre: una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 9.09 di questa mattina nella zona Flegrea. L’evento sismico, rilevato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano/INGV, è stato localizzato con epicentro a 5 km da Pozzuoli, ad una profondità di 2 km. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione dei comuni flegrei e anche in alcuni quartieri della città di Napoli. la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano/Ingv, Francesca Bianco, ha detto: “L’attività vulcanica dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dalle reti di monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile”. E: “I parametri geofisici e geochimici analizzati indicano il perdurare dei trend registrati dei mesi precedenti. Allo stato attuale non si ...